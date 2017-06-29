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Alişan ve Eda Erol nişanlandı

Türkücü Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, 40 Konak Tarabya Evleri'nde düzenlenen törenle nişanlandı.

Magazin / 29 Haziran 2017 Perşembe 23:00
Alişan ve Eda Erol nişanlandı

Şarkıcı Alişan bir süredir birlikte olduğu Eda Erol ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

Özel gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

ERDOĞAN'A VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

2 yıl önceki iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evleneceğini söyleyen ve söz veren Alişan, bu sözü tutma yolunda ilk adımı da atmış oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Alişan'ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Şıkel paylaşımın altına 'Can yoldaşım benim dostum ,arkadaşım ,kardeşim , partnerim , gudum bir ömür dünyalar güzeli edamızla mutlu olmanı yürekten diliyorum... Seni diil artık sizi çok sevıyorum diyeceğim cunki siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugunkı gibi bakın birbirinize' yazdı.

InstagramAlişanCumhurbaşkanıŞarkıcıRecep Tayyip Erdoğan


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