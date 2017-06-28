Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Tuğba Özerk’in parmağındaki tek taş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Kısa saçları ve bronzlaşmış teniyle yeni bir imaja bürünen Özerk, sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özerk, saçlarını kestirdiğini belirterek “Bir bayanın saçlarını kestirmesi devrimdir. Ben ise kendi saçlarımı kendim kestim. Saçlarımı kestirdikten sonra bir rahatladım. Bilmiyorum şimdilik böyle rahat. Kesip atmak çok kolay ama uzatmak zordur. Ben uzatmayıp kesip atanlardanım her şeyi. Saçımı da keserim muhabbeti de keserim” diye konuştu.



TEK TAŞI ALAN MENAJERİ ÇIKTI



Elindeki tek taşı gören gazeteciler "Aşk var mı" diye sorunca Özerk, "Elimdeki yüzük çok özel bir şey. Fakat sizin düşündüğünüz gibi değil, menajerim Banu hanımdan hediye bu yüzük bana. Kocadan yüzüm gülmedi benim menajerden güldü yüzüm. Yeni anlaşmalarımızdan dolayı bana tek taş yüzük aldı" şeklinde konuştu.



Çeşme’de bir erkekle görüntülenen Tuğba Özerk konuya açıklık getirerek, "Yanımda gelen arkadaşlar benim erkek kardeşim yerine koyduğum insanlar. Hiç öyle bir aşk gibi bir şey yok. Sevgilim olunca göreceksiniz" dedi.



"BANA KOCA DEĞİL, ÇOCUĞUMA BABA LAZIM"



Kendine eş değil çocuğuna baba aradığını söyleyen Özerk, "Bu saatten sonra kendime eş değil çocuğuma baba arıyorum. Belli bir bilinçte ve olgunlukta olduktan sonra artık çocuğuna baba olacak birini arıyorsun. Eş değil de hayatta sadece çocuğuna iyi bir baba olacak birini ararsın. Evladın için, bir gün ayrılsan da iyi iletişimde kalabileceğin, evladın için her zaman bir araya gelebileceğin birisinin olması önemli" dedi.

