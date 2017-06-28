Şeyma Subaşı’na Nevşin Mengü’den ‘namaz’ göndermesi

Mengü sosyal medya hesabından isim vermeden ‘magazin figürleri'ne ‘namaz' göndermesinde bulundu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı da Hürriyet'e verdiği röportajda ‘Evet. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor…' ifadelerini kullanmıştı.



Nevşin Mengü konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Magazin figürlerinin verdikleri röportajlarda namaz niyaz göndermesiyle hükümete selam çakması kusura bakmayın ama sakil duruyor.





Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı'nın röportaj atışması!