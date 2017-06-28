Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şeyma Subaşı’na Nevşin Mengü’den ‘namaz’ göndermesi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'na verdiği röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle bir gönderme de Nevşin Mengü'den geldi.

Magazin / 28 Haziran 2017 Çarşamba 23:24
Şeyma Subaşı’na Nevşin Mengü’den ‘namaz’ göndermesi

Mengü sosyal medya hesabından isim vermeden ‘magazin figürleri'ne ‘namaz' göndermesinde bulundu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı da Hürriyet'e verdiği röportajda ‘Evet. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor…' ifadelerini kullanmıştı.

Nevşin Mengü konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“Magazin figürlerinin verdikleri röportajlarda namaz niyaz göndermesiyle hükümete selam çakması kusura bakmayın ama sakil duruyor.


Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı'nın röportaj atışması!

Sosyal MedyaŞeyma SubaşıAllah


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar