Hadise'nin 'Açıkgöz' isyanı!

Hadise, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Aldığı kilolarla dikkat çekti.



Konser boyunca dans eden Hadise daha sonra Bodrum'da sahibi olduğu mekan için yapılan ''Çok pahalı'' eleştirilerine yanıt verdi.



Hadise, ''Ben de fiyatları gazetelerden öğrendim. Öncesinde zamdan haberim yoktu. Çünkü orası ablamın (Hülya Açıkgöz). Kaldı ki, zaten birçok plajda fiyatlar aynı'' diye konuştu.



Plaja giriş 100 TL. Etli pide 60, hamburger 50, lahmacun 35, ayran 35, 3 top dondurma 25 TL.



Hadise'nin menüsü dudak uçuklattı