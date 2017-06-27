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Ali Ağaoğlu'nun jet ski kazası

Bodrum tatilinde jet ski ile şov yaparken ters dalgaya yakalanan Ali Ağaoğlu'nun iki kaburga kemiği kırıldı.

Magazin / 27 Haziran 2017 Salı 13:58
Ali Ağaoğlu'nun jet ski kazası

Bodrum'da tatil yapan işadamı Ali Ağaoğlu, jet ski yaparken ters dalgaya yakalanıp kontrolü kaybetti. 2 kaburgası kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirildi.

TERS TAKLAYA YAKALANIP KONTROLÜ KAYBETTİ
Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre ünlü işadamı, arife günü jet ski ile denize açıldı. Ancak manevra yaparken ters dalgaya yakalanınca kontrolü kaybetti.

HELİKOPTERLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ
İki kaburga kemiği kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirilip tedavi edildi. İş adamı bir hafta dinlenecek.




 





Ali AğaoğluKaburga Kemiği


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