Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı'nın röportaj atışması!

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dün kendi gazetesinde yayınlanan Şeyma Subaşı röportajından sonra bugün köşesinde röportaja Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.



Şeyma Subaşı, 'Öyle efso bir röportaj ki.. Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun işte.' ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a Instagram hesabından cevap verdi.



İşte o köşe yazısı ve Subaşı'nın verdiği cevap:







Şeyma Subaşı, Ahmet Hakan'a şu ifadelerle yanıt verdi:



Ahmet Bey bugünkü yazınızda benden bahsetmişsiniz ve aklınızca beni küçük görmüşsünüz.... Neden?? Ne yapmışım? Değer verdiğim Hürriyet gazetesinin, değer verdiğim sizin gibi bir köşe yazarının röportaj teklifini kabul etmiş, sorularına içten cevaplar vermişim.....



Bu arada da bazı cevaplarımda Türkçe yerine İngilizce kelimler kullanmışım, ara sıra da 'ya' diyerek cümleler başlamışım!



Ahmet Bey de bana sinir bile olamamış, hatta pek eğlenmiş...



Ne kadar başkasını küçük gören ve kibirli bir tavır....



ALAY ETMENİZE GEREK YOKTU

Ahmet Bey, eğer bu yazınızı beni eleştirmek için yazdıysanız, alay etmenize gerek yoktu.



Sizce insanların birbirlerinin maddi imkanlarıyla, eğitimleriyle uluorta alay etmeleri, birbirlerini aşağılamaları normal mi?



RAMAZAN AYINDA İÇKİ İÇTİĞİNİZ İÇİN SALDIRANLARA...

Daha doğrusu, iyi insanlar bunları yapar mı?



Ramazan ayında içki içtiğiniz için size saldıranlara 'Size ne? Kime ne' diye cevap vermiştiniz.



SİZE NE.. KİME NE..

Ben de, iki sayfalık röportajdan bazı cümleleri seçip, beni karalama çabanıza müsadenizle aynı cevabı veriyorum: 'Size ne???????? Kime ne?????????? Ama eminim kendinizce mantıklı sebepleriniz vardir , ben yine de size sevgilerimi yolluyorum. Başarılar Ahmet bey'

