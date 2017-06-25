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Otoparkta Demet Akalın kavgası!

Demet Akalın geçen Perşembe Zorlu Center'da alışverişteydi. Demet Akalın alışverişini bitirdikten sonra otoparka gitti ve sıra beklemeden vale tarafından arabası getirildi. Bu durum diğer müşteriler tarafından tepkiyle karşılaştı.

Magazin / 25 Haziran 2017 Pazar 11:15
Otoparkta Demet Akalın kavgası!

Demet Akalın alışveriş merkezinde alışveriş yaptı. Ardından cipini almak için otoparka görevlilerine fişini verdi. İki dakika sonra da aracı geldi.

"ARABAMIZI ALMAK İÇİN DEMET AKALIN MI OLMAK LAZIM?"

Orada otomobillerini bekleyen diğer müşteriler "Biz yarım saattir bekliyoruz. Arabamızı almak için Demet Akalın mı olmak lazım?" diye görevlilere bağırmaya başladılar.

Otopark görevlileri ile müşteriler arasında arbede yaşandı. Araya giren güvenlik görevlileri olayın büyümesini önledi.

AlışverişArbedeDemet Akalın


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