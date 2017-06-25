Beyaz Gazete Ana Sayfa

Burak Özçivit davul çaldı Fahriye Evcen oynadı!

Yakında dünyaevine girecek olan Fahriye Evcen kına gecesi yaptı. Damat Burak Özviçit davulla Fahriye Evcen'in kına gecesini bastı.

Magazin / 25 Haziran 2017 Pazar 02:11
Burak Özçivit davul çaldı Fahriye Evcen oynadı!
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kına geccesinden ilk kareler paylaşıldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaklaşık 3 yıllık beraberliklerini 29 Haziran'da nikâh masasına taşıyarak evlenecekler.

Ünlü çiftin kına geccesinden ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Davetliler gönüllerince eğlenirken Fahriye Evcen'i bu mutlu gününde Sinem Kobal, Ebru Akel, Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin de Evcen'i yalnız bırakmadığı görüldü.

Burak Özçivit, kına geccesine davulla baskın yaptı. Çalan müziği davulla eşlik eden Burak Özçivit yakında eşi olacak Fahriye Evcen'i sahneye davet etti. Fahriye Evcen de Burak Özçivit'e eşilk etti. Özçivit kına gecesinde zeybek oynamayı da ihmal etmedi. 


Burak ÖzçivitAslı EnverFahriye EvcenSinem KobalEbru Akel


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar