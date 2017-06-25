Burak Özçivit davul çaldı Fahriye Evcen oynadı!

Yakında dünyaevine girecek olan Fahriye Evcen kına gecesi yaptı. Damat Burak Özviçit davulla Fahriye Evcen'in kına gecesini bastı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kına geccesinden ilk kareler paylaşıldı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaklaşık 3 yıllık beraberliklerini 29 Haziran'da nikâh masasına taşıyarak evlenecekler.
Ünlü çiftin kına geccesinden ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Davetliler gönüllerince eğlenirken Fahriye Evcen'i bu mutlu gününde Sinem Kobal, Ebru Akel, Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin de Evcen'i yalnız bırakmadığı görüldü.
Burak Özçivit, kına geccesine davulla baskın yaptı. Çalan müziği davulla eşlik eden Burak Özçivit yakında eşi olacak Fahriye Evcen'i sahneye davet etti. Fahriye Evcen de Burak Özçivit'e eşilk etti. Özçivit kına gecesinde zeybek oynamayı da ihmal etmedi.