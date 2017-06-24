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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 3 Gün 3 Gece Sürecek Düğün Yapacak

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı verdiği röportajda 3 gün 3 gece düğün yapacaklarını söyledi.

Magazin / 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:38
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 3 Gün 3 Gece Sürecek Düğün Yapacak

Modacı Şeyma Subaşı, TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı ile yapacakları düğünün ayrıntılarını anlattı. Eylül ayında evlenecek olan çift St. Topez'de 3 gün 3 gece sürecek düğün yapacaklarmış.

"3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Acun Ilıcalı'ya aşkını her fırsatta dile getiren Subaşı yaptığı açıklamada "Acun'la arama beddualar bile giremez" dedi. Eylül ayında Fransa'da evlenecek olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğünü nerede yapacakları karar vermek için hazırlıklara başladı. Ilıcalı ve Subaşı Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alan Cote d'azur bölgesine giderek düğün mekanı baktı. Subaşı, "3 gün 3 gece düğün yapacağız" dedi.

FransaSubaşıŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı


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