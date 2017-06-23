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Sibel Kekilli Türk yapımına 'evet' dedi!

Almanya'da yayınlanan 'Tarot' dizisinden ayrılan Sibel Kekilli gelen teklifleri değerlendirdi ve Türk yapımı gerilim filmi için evet dediği öğrenildi.

Magazin / 23 Haziran 2017 Cuma 11:42
Sibel Kekilli Türk yapımına 'evet' dedi!

Sibel Kekilli 7 yıldır rol aldığı Tarot dizisinden ayrıldı.

Bu haberden sonra Sibel Kekilli'ye yeni teklifler yağmaya başladı.

Gelen teklifler arasında Türk yapımı bir gerilim filmi de bulunuyor!

Posta.com.tr'nin haberine göre senaryoyu okuyan Sibel Kekilli teklifi kabul etti.

Sibel Kekilli çekimlerine Eylül ayında başlayacak dizi için Türkiye'ye gelecek.

Gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal ve Berkay Ateş de var. Berkay Ateş en son Anne dizisinde kötü adam Cengiz karakterini canlandırmıştı.

Ercan KesalSibel KekilliTürkiye


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