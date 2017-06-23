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Sibel Can'ın lüks tatili

Sibel Can, çocuklarıyla Monaco’daki lüks evinde tatil yapmakla kalmadı bir de ultra lüks mavi yolculuğa çıktı. Kesenin ağzını açan sanatçı, haftalığı 230 bin TL olan yüzen sarayla, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Magazin / 23 Haziran 2017 Cuma 15:14
Sibel Can'ın lüks tatili

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile oğlu Emir Aksüt'ün tatili herkesi kıskandıracak. Can, yıllık ücreti 82 bin TL olan London College of Communication'da iletişim okuyan Melisa ve oğluyla Monaco'dan Cannes'a geçti. Sibel Can, Cote d'Azur kıyılarında mavi yolculuk yapmak için kesenin ağzını açtı.



Lüks motor yatları bir bir inceleyen Can, haftalık kirası 57 bin euro yani yaklaşık 230 bin TL olan bir tekneye hayran kaldı. Sibel Can, içerisinde 5 kamaranın yer aldığı 35 metrelik lüks yatta çocuklarıyla gözlerden uzak bir tatil yaptı. (Saklambaç)



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