Kıvanç Tatlıtuğ: Tuba’yla öpüşmekten rahatsız oluyorum

Star TV'de dün gece final yapan 'Cesur ve Güzel' dizisi, başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’le olduğu kadar yayınladığı tanıtım sahnelerindeki cesur sahneleriyle de adından söz ettirmişti. Ancak diziyi takip edenler, birkaç bölüm sonra ikili arasındaki yakınlaşmanın azaldığını fark etti. Konuyla ilgili 'Duymayan Kalmasın' programı sunucularından Seren Serengil’den çarpıcı bir açıklama geldi.



"O SAHNELER KALDIRILSIN"



Serengil, dizi devam ederken eşi Onur Saylak’tan ayrılan ve adı Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karışan Tuba Büyüküsten’e, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den dikkat çeken bir veto geldiğini ileri sürdü.



Kaynak olarak “Sette çalışan birinden öğrendim” ifadesini kullanan Seren Serengil, "Başak Dizer eşine dizideki öpüşme sahneleriyle ilgili yasak koydu. Bu nedenle Kıvanç Tatlıtuğ, senaristlerden ve yapımcılarından Büyüküstün’le olan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinin, ‘Tuba’yla öpüşmekten rahatsız oluyorum’ diyerek diziden kaldırılmasını istedi" ifadelerini kullandı.



(Sözcü)

