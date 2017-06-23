İşte Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in aşk yuvası

Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin ilk sırasına oturan Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in, Kanlıca'daki bir otelde kalmaya başladığı ortaya çıktı.



Yüzler gülmüyor



Mustafa Ceceli ve Selin İmer, önceki gün Anadolu yakasındaki bir restoranda cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya paylaşımları dışında ilk kez bir başkası tarafından görüntülenen ikilinin keyifsiz hali gözden kaçmadı.







Eski eşe 500 metre



Bu arada, Beykoz'daki yeni evlerine geçmek için tadilatın bitmesini bekleyen Ceceli ile İmer'in, Kanlıca'da Ajia Otel'de kaldığı öğrenildi.



Otel, ünlü şarkıcının kısa süre önce boşandığı eşi Sinem Ceceli ile oğlu Arın'ın oturduğu eve 500 metre mesafede.







Selin imer'in annesi konuştu: Damat efendi çocuk



Selin İmer, “yuva yıkan kadın” suçlamalarıyla ilgili konuşmazken, annesi Canan İmer sessizliğini bozdu: “Benim için bir sıkıntı yok, kızıma güveniyorum. Mustafa Bey'le tanıştık, ona da güveniyorum. Çok efendi, terbiyeli bir çocuk.”