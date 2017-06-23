Emre Altuğ'dan Çağla Şikel açıklaması

Şarkıcı Emre Altuğ, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu. Altuğ, özel hayatına dair merak edilenleri anlattı.



İşte ünlü şarkıcının açıklamaları:



'Instagram'dan hala mesaj atanlar var. Bizi Çağla ile birleştirme konusunda, vazgeçsinler...







Çağla ile ayrılmak istemedik. Ancak hayat bizi oraya götürdü.









Evlendikten sonra hiçbir şey yapmadım. Sektörden kendimi geri çektim.



İkimiz de çocuk istiyorduk. Hemen çocuk yaptık. Çağla hayal ettiğimin ötesinde bir anne oldu.







Kariyerimle ilgili Çağla'dan hiçbir zaman engelleme görmedim. Evcil olmaya karar verdim. Bir süre sonra beni rahatsız etti bu durum.







Üretmediğim ve çalışmadığım için mutsuz olmaya başladık.



Çağla ile bir sokağın iki ucunda oturuyoruz. Onları yalnız bırakamam.







Boşanmaya birlikte karar verdik. Hiç kavga etmedik. Tartışmalarımız elbette oldu. Bir takım şeyler ayrılmaya başladı, zamanla... 10 sene az bir zaman değil.'



