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Arda Turan’dan resmen ilan-ı aşk

Arda Turan, resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eski sevgilisi Aslıhan Doğan'la barıştığını duyurdu

Magazin / 23 Haziran 2017 Cuma 02:33
Arda Turan’dan resmen ilan-ı aşk

Arda Turan, eski sevgilisi Aslıhan Doğan'la barıştığını Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. İkili, Zeynep Çarmıklı'nın 30. yaş günü partisinde bir araya gelirken Arda, resmi Instagram hikayesinde “Arda” ve “Aslıhan” yazılarının fotoğrafını paylaştı.

Ekim 2016'da Arda Turan'la yollarını ayıran Aslıhan Doğan, geçen yıl bir dergiye konuşmuş ve ayrılık nedeni olarak ünlü futbolcunun İspanya'daki ev ortamının kendisine uymamasını göstermişti. Geçen 8 ayda Arda Turan'ın adı Ebru Şallı, Yağmur Ünal ve ‘Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük'le anılmıştı.

Yıldız futbolcu, yeniden görüşmeye başladığı Aslıhan Doğan'la sık sık bir araya gelmeye başlamış, Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre çift, barıştıktan sonra ik kez Four Seasons Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde görüntülenmişti. Şu zamana kadar ünlü çiftten bir açıklama gelmezken Instagram paylaşımıyla çiftin resmen barıştığı ortaya çıktı.


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