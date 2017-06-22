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Zehra Çilingiroğlu'nun maliyetli tatili

Kızı Zehra, tatil için pahalı fiyatlarıyla ünlü Bodrum'daki bir plajı tercih ederken Kaya Çilingiroğlu, halk işi tatil yaptı.

Magazin / 22 Haziran 2017 Perşembe 11:55
Zehra Çilingiroğlu'nun maliyetli tatili

Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu ayrı ayrı tatil yapıyor. Çilingiroğlu, önceki gün Türkbükü'ndeki en ucuz mekanlardan birinde keyif yaptı. Ünlü işadamı, 1 limonataya 8 TL öderken geçen hafta kızı Zehra, aynı limonatayı 32 TL'ye içmişti.

ATIŞTIRMA BİLE 650 TL
Saklambaç'ta yer alan habere göre; Zehra, hamburgerin 65 TL, lahmacunun 45 TL, limonata ve ayranın ise 32 TL olduğu sosyetik mekanda 1 arkadaşıyla 650 TL'lik hesap ödedi.

'KIZIM BENİM GİBİ HALK ÇOCUĞUDUR' DEMİŞTİ
Kızı için 'Zehra bana çok benzer. Aşırı halk çocuğudur' diyen Kaya Çilingiroğlu ise deniz keyfi yapmak için Zehra'nın aksine makul fiyatlı bir yeri tercih etti.


Kaya ÇilingiroğluZehra Çilingiroğlu


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