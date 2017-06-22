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Teoman: Protokoldekileri sevmiyorum

Teoman’dan protokol çıkışı! Ünlü rock’çının Açıkhava konserine, aralarında eski sevgilisi Deniz Akkaya’nın da bulunduğu protokoldeki ünlülerle ilgili açıklaması damga vurdu.

Magazin / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:05
Teoman: Protokoldekileri sevmiyorum

HT Magazin'in haberine göre, Teoman önceki akşam Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. Aslışah Alkoçlar, Seçkin Piriler, İzzet Öz, Pelin Batu ve Elif Kaya'nın da seyirciler arasında yer aldığı konseri ünlü rock'çının eski sevgilisi Deniz Akkaya, yeni sevgilisi Gökmen Şeynova ile izledi.

Akkaya'nın, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktığı geceye, neşeli haliyle dikkat çeken Teoman'ın sürpriz çıkışı damga vurdu.



‘SİZ BUNLARA ALDIRMAYIN'

Teoman, konserin ortalarına doğru protokolde oturan ünlülere laf attı.



Sanatçı arkadaşlarını işaret eden rock'çı, “Siz bunlara aldırmayın, zaten hiç sevmiyorum. Arka sıradakiler, ön taraflara gelin de yüzünüzü görelim. Bu gece durmak yok, herkesi ayakta istiyorum” sözleriyle büyük alkış aldı.

Şarkıcının çağrısına uyan hayranları ve protokoldekiler konser boyunca yerlerine oturmadı.

Deniz AkkayaGökmenPelin Batuİzzet ÖzSeçkin Piriler


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