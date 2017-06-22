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Sinan Akçıl Tarkan'ı çok kızdıracak

Tarkan’ın başarısı konusunda herkes hemfikirken bu albüme ve yapılan tartışmalara dair bir açıklama Sinan Akçıl’dan geldi.

Magazin / 22 Haziran 2017 Perşembe 11:51
Sinan Akçıl Tarkan'ı çok kızdıracak

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, 1 yıl aranın ardından yeni albümü ile müzik piyasalarına geri döndü. Sinan Akçıl gittiği bir mekan çıkışında Tarkan'la ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

TARKAN'A GAZ DEDİ
Gittiği bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladıktan sonra kendisine yöneltilen Tarkan sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Albümün çok ses getirdiğine dair soruya Akçıl, “Tarkan'ın gazı geçsin, herkes Yüzyılın Aşkı'na döner” şeklinde bir açıklamaya imza attı.

Tarkan TevetoğluSinan Akçıl


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