Selin İmer sevgilisinin otomobilinde

İstanbul'un 42 yıllık efsane mekanı Etiler Şamdan'ın işletmecisi Mehmet Tuna, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Taziye için Mehmet Tuna'nın evine giden isimler arasında Mustafa Ceceli'nin sevgilisi Selin İmer de vardı. Sosyetik güzel, taziye evine yaptığı ziyarete Mustafa Ceceli'nin arabasıyla geldi.



Ceceli'nin 9 yıllık eşinden boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, kendisine yönelen tepkilerden sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmiş oldu.











