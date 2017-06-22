Beyaz Gazete Ana Sayfa

Selin İmer sevgilisinin otomobilinde

Mehmet Tuna’nın ölümünün ardından, pek çok tanınmış sima ünlü işletmecinin evine akın etti.

Magazin / 22 Haziran 2017 Perşembe 02:34
Selin İmer sevgilisinin otomobilinde

İstanbul'un 42 yıllık efsane mekanı Etiler Şamdan'ın işletmecisi Mehmet Tuna, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Taziye için Mehmet Tuna'nın evine giden isimler arasında Mustafa Ceceli'nin sevgilisi Selin İmer de vardı. Sosyetik güzel, taziye evine yaptığı ziyarete Mustafa Ceceli'nin arabasıyla geldi.

Ceceli'nin 9 yıllık eşinden boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, kendisine yönelen tepkilerden sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmiş oldu.





EtilerKalp KriziMustafa Ceceli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar