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Demet Şener: 'İbrahim asla yapmaz' derdim

Eski manken Demet Şener, aldatılmasıyla ilgili içini döktü. Şener, "'İbrahim asla yapmaz' derdim. Bazılarına çok sevilmek yetmiyormuş" ifadesini kullandı.

Magazin / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:21
Demet Şener: 'İbrahim asla yapmaz' derdim

Demet Şener 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a geçen Ekim'de 'Bana ihanet etti' diyerek boşanma davası açmıştı. Demet Şener yaşadıklarını Şamdan Dergisi'ne anlattı...

*'Bizimki kâğıt üstünde bir evlilik değildi. Aşk doluydu. O yüzden bu olay bende şok etkisi yarattı. Başka türlü olsaydı 'Ben zaten biliyordum, olacağı buydu' derdim.

*Evliliğimde hissettiğim ya da gördüğüm hiçbir problem yoktu. 'İbrahim asla yapmaz' derdim, ona çok güvenirdim. Ben bu evlilikte dört dörtlüktüm. Vicdanım, kalbim rahat.'



*Tabii ki zor bir süreçten geçiyorum. Kırgınlıklar, üzüntüler var. Ama pişmanlığım yok. Negatif enerjide kalmaktan hoşlanmıyorum. Geriye dönüp takılmıyorum.

*Olayı öğrendiğim an boşanmaya karar verdim. Herkesin kabul edeceği şeyler vardır. Ben bunu kabul edemezdim, böyle mutlu olamazdım.



*Evlilikte büyük fedakarlık yaptım. Kendimi çok geri plana çektim. 'Aman Demet ön plana çıkma, davete gitme, fazla iş yapma' diye kendimi hep engelledim. Şimdi gerçek Demet'e döndüm. İnsanın kendisini bastırması doğru değilmiş. Artık kimse umrumda değil. Kim ne derse desin istediğim hayatı yaşayacağım.



*İbrahim'e karşı aşk ve sevgi hissetmiyorum. Bir sene önceki duygularımla şu anki durumum çok farklı. Demek ki bazılarına aşk dolu bakışlar ve o güzelim duygular yetmiyormuş.

*Çocuklarımız İrem ve Ömer babalarını istedikleri zaman görüyorlar. Biz şimdilik karşılaşmıyoruz. Ama ileride olacak. Her şey soğuyacak ve olacak. Bize yakışan budur.

Demet ŞenerFedakarlıkBoşanma Davasıİbrahim Kutluay


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