Olgun Şimşek ikinci kez baba oldu

Geçtiğimiz yıl eşi Zeynep Kocabey ile ilk bebekleri Ali bebeği kucaklarına alan Olgun Şimşek, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı.



Etiler'de kucağında bebeği ile yürürken görüntülenen usta oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Bebeğinin cinsiyetini söylemeyen Şimşek, hızlıca oradan uzaklaştı. Bebeğin üzerindeki pembe elbiseyi görenler, 'Olgun'un kızı olmuş' yorumunda bulundu.





