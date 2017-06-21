Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mehmet Tuna hayatını kaybetti

Mülk sahibi Seda Sayan'ın başvurusuyla kirası ödenmediği gerekçesiyle 42 yıllık gece kulübü Şamdan’ı icra ve haciz yoluyla boşaltmak zorunda kalan Mehmet Tuna, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Magazin / 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:24
Mehmet Tuna hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Seda Sayan kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran ayında çıkacaktık ama şubat ayında kapıya koydu" diyen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Nisan 2017'de kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Tuna, hastane çıkışında, "Şimdi daha iyiyim. Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuşmuştu.

EtilerAmerikan HastanesiHastaneKalp Krizi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar