Caner Erkin ve Şükran Ovalı'ya tatil dönüşü hırsız şoku!

Çiftin Baltalimanı’ndaki evine girmeye çalışan hırsızlar başarılı olamadı. Sabah uyandıklarında kapılarının halini gören ikili, neye uğradıklarını şaşırdı.



Erkin, dün sabah Emirgan’da karşılaştığı gazetecilere cep telefonundan evinin kapısının fotoğrafını gösterip şunları söyledi:



‘KAPI ZORLANMIŞ’



“Tatilden dönmüştük, evdeydik. Hava yağmurlu ve gök gürültülü olduğu için o bölgede hırsızlık olayı çok yaşanmış. Bizim kapıyı da zorlamışlar ama 2 ana kilidi kırıp girememişler, arkadan demirliydi kapı. Sabah görünce hemen polis çağırdık, gerekli şikâyette bulundum. Bu evden çıkacağımız için alarmı iptal ettirmiştim, şimdi alarmı yeniden taktırdım. Satın aldığım eve taşınana kadar bu evde kalmaya devam edeceğiz.”







‘ŞÜKRAN TEDİRGİN OLDU’



Şükran Ovalı’nın olayı görünce tedirgin olduğunu belirten Erkin, ekledi: “Cana değil mala gelse önemli değil ama Allah korusun eve girseydiler biz evdeydik. Karşı karşıya gelseydik ne olurdu bilinmez. Sonuçta bunlar normal kafayla bu işleri yapmıyor.”







Erkin hırsızların açmak için uğraştığı kapının fotoğraflarını basın mensuplarına böyle gösterdi.



