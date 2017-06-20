TV 8 canlı yayınında 'lan' kavgası

TV8 ekranlarında magazin olaylarının yorumlandığı 'Aramızda Kalmasın' programının bu sabah yayınlanan bölümünde Hakan Ural ve Salih Keçeci birbirine girdi.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN GERGİNLİĞİ

Tuba Büyüküstün önceki gün Emirgan'da adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile görüntülendi. Bunun üzerine Evirgen'in korumaları muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etti. Bu olayın masaya yatırıldığı programda Hakan Ural ve Salih Keçeci arasında gerginlik patlak verdi.



'DAHA NE DİYEYİM LAN?'

Hakan Ural'ın 'Adamlar silah çekmiş. Onları eleştirsene' sözlerine Salih Keçeci'nin 'Daha ne diyeyim lan?' şeklinde karşılık vermesi bir anda ortamı gerdi.









Keçeci'nin bu çıkışına bir hayli sinirlendiği gözlenen Ural, 'Lan deme bana. Anlamam ben lan falan. Sevmem o işi. Lan falan yok. Şimdi dön o tarafa konuş' sözleriyle tepkisini dile getirdi.







REKLAM ARASINA GİDİLDİ

Diğer sunucular araya girip ortama yatıştırmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca reklam arasına gidildi.