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TV 8 canlı yayınında 'lan' kavgası

'Aramızda Kalmasın' programında Salih Keçeci'nin kendisine "lan" diye hitap etmesi Hakan Ural'ı çıldırttı. Programda gerginlik büyüyünce reklam arasına gidildi.

Magazin / 20 Haziran 2017 Salı 15:18
TV 8 canlı yayınında 'lan' kavgası
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TV8 ekranlarında magazin olaylarının yorumlandığı 'Aramızda Kalmasın' programının bu sabah yayınlanan bölümünde Hakan Ural ve Salih Keçeci birbirine girdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN GERGİNLİĞİ
Tuba Büyüküstün önceki gün Emirgan'da adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile görüntülendi. Bunun üzerine Evirgen'in korumaları muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etti. Bu olayın masaya yatırıldığı programda Hakan Ural ve Salih Keçeci arasında gerginlik patlak verdi.

'DAHA NE DİYEYİM LAN?'
Hakan Ural'ın 'Adamlar silah çekmiş. Onları eleştirsene' sözlerine Salih Keçeci'nin 'Daha ne diyeyim lan?' şeklinde karşılık vermesi bir anda ortamı gerdi.




Keçeci'nin bu çıkışına bir hayli sinirlendiği gözlenen Ural, 'Lan deme bana. Anlamam ben lan falan. Sevmem o işi. Lan falan yok. Şimdi dön o tarafa konuş' sözleriyle tepkisini dile getirdi.



REKLAM ARASINA GİDİLDİ
Diğer sunucular araya girip ortama yatıştırmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca reklam arasına gidildi.

Tv 8Hakan Ural


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