Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncunun adı çok geçmeden genç işletmeci Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karıştı. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak tarafından görüntülendi.



Evirgen'in korumaları durumu fark eder etmez Bayrak'ın içinde olduğu aracı takip etmeye başladı.







Baltalimanı'nda aracın önünü kesen korumalar silah göstererek İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesini gasp etti. Korumalar, Bayrak'a “Şimdi git bir saat sonra gel makineni al” diyerek oradan uzaklaştı. Bayrak, Evirgen ve korumalarından şikâyetçi oldu.



