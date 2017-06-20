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Mehmet Ali Erbil: Özlem en büyük aşkımdı

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam yemek yemek için gittiği Arnavutköy’de, bir dönem aşk yaşadığı Özlem Yıldız’la karşılaştı.

Magazin / 20 Haziran 2017 Salı 11:29
Mehmet Ali Erbil: Özlem en büyük aşkımdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve eski nişanlısı Özlem Yıldız yıllar sonra karşılaştı.
 
Bir balıkçıda karşılaşan Erbil ve Yıldız, eski günleri konuştu. Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Biz 20 yıl önce Özlem’le burada nişanlanmıştık. Özlem benim en büyük aşkımdı. Tesadüfen karşılaşınca bir araya gelip eskileri yad ettik." açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil, Özlem Yıldız için de ayrıca bir dönem 'Çarkıfelek'te hosteslik yaptığını hatırlatarak "Yakında Çarkıfelek başlıyor, onun için Özlem'i kandırıyorum" diyerek herkesi güldürdü.
 










 

Mehmet Ali ErbilÖzlem Yıldız


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