Kerem Tunçeri ayrılık acısını çabuk atlattı

Önceki gün Bitez'de bir plajda görüntülenen eski basketbolcu, bol bol yüzüp stres attı.



HT Magazin'in haberine göre, genç kızların yakın markaja aldığı Tunçeri'nin neşeli olduğu ve ayrılık acısını çabuk atlattığı görüldü. Ünlü basketbolcunun bir süre Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Çeşme'ye geçeceği öğrenildi.







Bol bol yüzen Tunçeri'yi kadınlar göz hapsine aldı.





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