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Kerem Tunçeri ayrılık acısını çabuk atlattı

Aslışah Alkoçlar’la ilişkisi kısa süren Kerem Tunçeri, moral depolamak için soluğu Bodrum’da aldı.

Magazin / 20 Haziran 2017 Salı 15:01
Kerem Tunçeri ayrılık acısını çabuk atlattı

Önceki gün Bitez'de bir plajda görüntülenen eski basketbolcu, bol bol yüzüp stres attı.

HT Magazin'in haberine göre, genç kızların yakın markaja aldığı Tunçeri'nin neşeli olduğu ve ayrılık acısını çabuk atlattığı görüldü. Ünlü basketbolcunun bir süre Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Çeşme'ye geçeceği öğrenildi.



Bol bol yüzen Tunçeri'yi kadınlar göz hapsine aldı.


Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri ayrıldı iddiası

Kerem TunçeriBitez


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