Eda Aşık gerçek aşkı buldu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık, geçtiğimiz yıl nişanlı şoku yaşamıştı. Sosyetik güzel, işadamı diye kendini tanıtan sevgilisi Yasin Erdoğan’ın söylediği kişi olmadığını, “Manevi annem ve babam” diye tanıştırdığı kişilerin de oyuncu olduğunu iddia etmişti. HT MAGAZİN’in ortaya çıkardığı olay sonrası sessizliğe bürünen Aşık, gerçek aşkı buldu.



SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER



HT Kulüp'ün haberine göre, geçirdiği zor günleri atlatan Eda Aşık, işadamı Özgür Özen’le hafta sonu dünya evine girdi. Sosyetik güzel, İstanbul’daki evlerinde ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen sade törende ikinci kez nikâh masasına oturdu. Beyaz, çiçek desenli dantelli elbisesini sade bir duvakla tamamlayan Aşık’ın mutluluğuna kızı Masal da şahit oldu.