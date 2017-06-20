Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eda Aşık gerçek aşkı buldu

Geçtiğimiz yıl, işadamı sandığı nişanlısının gerçekte söylediği kişi olmadığı ortaya çıkınca büyük şok yaşayan ve zor günler geçiren Eda Aşık, kalbinin gerçek sahibini bulup nikâh masasına oturdu.

Magazin / 20 Haziran 2017 Salı 11:37
Eda Aşık gerçek aşkı buldu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık, geçtiğimiz yıl nişanlı şoku yaşamıştı. Sosyetik güzel, işadamı diye kendini tanıtan sevgilisi Yasin Erdoğan’ın söylediği kişi olmadığını, “Manevi annem ve babam” diye tanıştırdığı kişilerin de oyuncu olduğunu iddia etmişti. HT MAGAZİN’in ortaya çıkardığı olay sonrası sessizliğe bürünen Aşık, gerçek aşkı buldu.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

HT Kulüp'ün haberine göre, geçirdiği zor günleri atlatan Eda Aşık, işadamı Özgür Özen’le hafta sonu dünya evine girdi. Sosyetik güzel, İstanbul’daki evlerinde ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen sade törende ikinci kez nikâh masasına oturdu. Beyaz, çiçek desenli dantelli elbisesini sade bir duvakla tamamlayan Aşık’ın mutluluğuna kızı Masal da şahit oldu.

Hafta SonuFenerbahçeŞahit


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar