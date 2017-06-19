Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'yi yılın çifti seçtiler

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Arnavut dergisi Living'in yeni sayısı için objektif karşısına geçti.



Geçen şubat ayında evlenen oyuncu çift, dergiye mutluluk pozları verdi, röportajda da evliliklerini anlattı.



Ülkede “yılın çifti” seçilen çift, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törene katılıp ödüllerini alacak. Tolgahan Sayışman, ülkede “Asla Vazgeçmem” dizisiyle tanınıyor ve ünlü oyuncuya “milli damat” deniyor.