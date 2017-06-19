Mustafa Ceceli'yi çıldırtan iddia

9 yıllık eşinden boşanmadan önce aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkan sosyetik sevgilisi Selin İmer'le Florya'da yaşayan ailesinin yanına gittiği iddiası Ceceli'yi çılgına çevirdi.



Ceceli, ailesinin başta karşı çıktığına da yer verilen gazete haberini paylaşan internet sitesine tepki gösterdi ve 'Bir kere de iddia edilmeyen doğru bir şeyi yazsan şaşarım, anca iddia edildi yazarsın' cümlesine yer vererek isyan etti.