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İşte Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in gönlünü Berk Uğuz'a kaptırdığı iddia edildi.

Magazin / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:42
İşte Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi

Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan'la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında nişan atmıştı.

Öztekin, Arslan'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.



Baha Koçaslan ile beraberlik yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun bu ilişkisi uzun soluklu olmamıştı.



Ancak Öztekin sonunda aradığı aşkı buldu.



Sevilen oyuncunun, organizatörlük yapan Berk Uğuz ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili birlikteliklerini gözlerden uzak tutuyor.

BeraberlikPelin Öztekin


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