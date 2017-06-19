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İbrahim Tatlıses şehir değiştiriyor

Sosyal medyadan İzmir'e yerleşme kararı aldığını duyuran İbrahim Tatlıses, paylaşımının altına Eğer ki; beni kabul ederseniz artık İzmir'de, siz İzmirlilerle birlikte yaşayacağım" notunu düştü.

Magazin / 19 Haziran 2017 Pazartesi 01:29
İbrahim Tatlıses şehir değiştiriyor

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, radikal bir karara imza atarak hayatını İzmir'de sürdürme kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir süre tedavi gören Tatlıses, sosyal medya hesabından Tatlıses Lahmacun'un fotoğrafını paylaşıp altına da 'Ben de artık buradayım, acımız derdimiz bir olacak… Eğer ki; beni kabul ederseniz artık İzmir'de, siz İzmirlilerle birlikte yaşayacağım…' notunu düştü.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

Sosyal Medyaİbrahim TatlısesArabeskSilahlı Saldırı


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