İbrahim Tatlıses şehir değiştiriyor

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, radikal bir karara imza atarak hayatını İzmir'de sürdürme kararı aldı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir süre tedavi gören Tatlıses, sosyal medya hesabından Tatlıses Lahmacun'un fotoğrafını paylaşıp altına da 'Ben de artık buradayım, acımız derdimiz bir olacak… Eğer ki; beni kabul ederseniz artık İzmir'de, siz İzmirlilerle birlikte yaşayacağım…' notunu düştü.



İşte Tatlıses'in o paylaşımı;





