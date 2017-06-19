Beyaz Gazete Ana Sayfa

Azra Akın sevgilisinin memleketinden çıkmıyor

2002 dünya güzeli Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru’nun memleketi Edirne’yi mesken tuttu.

Magazin / 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:45
Azra Akın sevgilisinin memleketinden çıkmıyor

Akın, sevgilisi Atakan Koru'nun memleketi Edirne'nin İpsala ilçesine gelerek Babalar Günü'nde müstakbel kayınpederi Ahmet Koru'nun Babalar Günü'nü kutladı. Akın, İstanbul'a dönmeden müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru'yla Edirne'de Tava Ciğer yerken kentin bazı tarihi yerlerini de gezdi.

Ciğerci çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Akın, bir de kentin en büyük simgelerinden biri olan Tarihi Meriç Köprüsü'nün de kadrajda bulunduğu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Azra Akın'ın müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru'yla Edirne'de düğün için çeyiz baktığı da öğrenildi.

Anneler Günü'nde de Edirne'deydi

Akın'ın geçtiğimiz Anneler Günü'de Edirne'nin İpsala ilçesine gelmiş, katıldığı bir düğünde Roman havası eşliğinde göbek attığı basında geniş yer almıştı.




Azra AkınMüstakbel


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar