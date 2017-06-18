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Hadise'nin menüsü dudak uçuklattı

Hadise’nin Yalıkavak’taki mekanı La Plaj da fiyatlarıyla cep yakıyor. Bir hamburgerin 50 lira olduğu mekanda lahmacun-ayran da 60 lira.

Magazin / 18 Haziran 2017 Pazar 11:50
Hadise'nin menüsü dudak uçuklattı

Takvim'de yer alan habere göre Bodrum güneşi tatilcilerin tenini, eğlence mekanlarının kazık fiyatları da ceplerini yakıyor… Eğlence konusunda birbirleriyle yarışan Bodrum'daki mekanların mönüleri, vatandaşın karnını doyurmaktan çok dudak uçuklatan fiyatlarıyla ceplerini boşaltıyor. Geçtiğimiz yaz hizmete giren popçu Hadise'nin sahibi olduğu La Plaj da bu modaya uydu. Türkbükü'ndeki mekan, sezon başı olmasına ve eğlence sezonunun tam olarak açılmamasına rağmen yüksek fiyatlarıyla herkesi şaşırttı.

CEPLER YANIYOR!

Öyle ki kazık fiyatlarıyla çevredeki sosyetik mekanlarla yarışan La Plaj'da karnını lahmacunla doyurmak isteyen tatilciler, 35 lira ödemek zorunda… 'Lahmacun kuru kuru gitmez' deyip bir de yanına ayran söyleyen bir kişinin cebinden 25 lira daha çıkıyor. Tatilcilerin en çok tükettiği yiyeceklerden hamburgerin fiyatı ise 50 lira… Kuşbaşılı pidenin 60 lira olduğu mönüde dondurmayla serinlemek isteyenleri daha da sıcak basıyor. Çünkü 3 top dondurma yemenin bedeli tam 25 lira.

Hadise AçıkgözTakvim


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