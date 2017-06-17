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Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

Eylül ayına kadar maçı bulunmayan A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'a gitti.

Magazin / 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:40
Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

2018 Dünya Kupası'na gitmek isteyen A Milli Takım'da yaşanan skandallar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i bir hayli yordu.

BODRUM'A GİTTİ
EURO 2016'da yaşanan prim olayının ardından bir kriz daha patlak vermiş ve Makedonya maçı sonrası Arda Turan-Bilal Meşe kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yine saha dışı olaylarla ilgilenmek zorunda kalan Terim, stresten uzak durmak için soluğu Bodrum'da aldı.

AİLESİNİN SÜRAT TEKNESİYLE GEZDİRDİ
2 Eylül'e kadar maçı olmayan İmparator, Yalıkavak'a giderek eşi, kızı ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Müfit Erkasap'a sürat teknesiyle koyları gezdirdi.

Teknik DirektörFatih Terim


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