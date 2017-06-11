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40 valizle ayrıldığı İstanbul'a 61 valizle döndü

Özel bir televizyon kanalının çekimleri için 40 valizle giden Bülent Ersoy, önceki gün yurda 61 valizle geldi. Diva, ‘Bavul ticareti yapıyor’ esprisi yaptırdı.

Magazin / 11 Haziran 2017 Pazar 14:21
40 valizle ayrıldığı İstanbul'a 61 valizle döndü

TV programı için geçtiğimiz ay 40 valizle Hindistan'a uçan Bülent Ersoy'un dönüşü de muhteşem oldu!

Önceki gün Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'la yurda dönen Diva, ağızları açıkta bıraktı.

1 ay boyunca Hindistan, Nepal ve Vietnam'ı gezen Ersoy, İstanbul'a tam 61 valizle döndü. Diva, havaalanını dolduran bavullarıyla da böyle objektiflere yansıdı.

VİETNAM'DAN KARGO
Bavullarının 11 tanesi Vietnam'dan kargoyla gönderilen Diva, yanındaki 50 valizine gözü gibi baktı.

Ünlü sanatçının valizleri ise Hindistan'dan 370 bin TL'ye aldığı hakiki altın sırmalı Hint ipeği kumaşlarla doluydu.

Diva'nın onlarca valizini gören tatilciler şoke olurken ünlü sanatçı için 'Diva, şarkıcılıktan vazgeçip valiz ticaretine başlamış' diye espriler yapıldı.




Banu AlkanBurcu EsmersoyBülent ErsoySafiye Soyman


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