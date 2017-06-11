40 valizle ayrıldığı İstanbul'a 61 valizle döndü

TV programı için geçtiğimiz ay 40 valizle Hindistan'a uçan Bülent Ersoy'un dönüşü de muhteşem oldu!



Önceki gün Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'la yurda dönen Diva, ağızları açıkta bıraktı.



1 ay boyunca Hindistan, Nepal ve Vietnam'ı gezen Ersoy, İstanbul'a tam 61 valizle döndü. Diva, havaalanını dolduran bavullarıyla da böyle objektiflere yansıdı.



VİETNAM'DAN KARGO

Bavullarının 11 tanesi Vietnam'dan kargoyla gönderilen Diva, yanındaki 50 valizine gözü gibi baktı.



Ünlü sanatçının valizleri ise Hindistan'dan 370 bin TL'ye aldığı hakiki altın sırmalı Hint ipeği kumaşlarla doluydu.



Diva'nın onlarca valizini gören tatilciler şoke olurken ünlü sanatçı için 'Diva, şarkıcılıktan vazgeçip valiz ticaretine başlamış' diye espriler yapıldı.









