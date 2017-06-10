Serenay Sarıkaya yaşadığı talihsiz kazayı anlattı

“Fi”nin setinde ters hareket yapıp dizini sakatlayan, bu nedenle özel bir aparat kullanmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Özel bir aparat kullandığı dikkatlerden kaçmayan 25 yaşındaki Sarıkaya, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:



“Düşme sahnemiz vardı, ben de gerçekten düştüm. Bacağımı fena zedelemişim, o yüzden iki hafta daha beni bu aletle göreceksiniz.”



Sarıkaya'nın sargılı dizi ve koltuk değnekli ilk görüntüsü sevgilisi Kerem Bürsin'in dostlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde ortaya çıkmıştı.















