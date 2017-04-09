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"Ozan beni çok rahatlattı"

Ozan Güven ile Ayşenur Çetin’in ‘Fi’ dizisindeki cesur sevişme sahnesi çok ses getirdi. Ayşenur Çetin o sahnelerle ilgili konuştu.

Magazin / 9 Nisan 2017 Pazar 19:34

2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin (19) internet televizyonu PuhuTV'deki ‘Fi' dizisinde Ozan Güven (41) ile olan sevişme sahneleri ile magazin gündemine oturdu.

Ayşenur Çetin o sahneleri Posta'ya anlattı.

“Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı.”

Ayşenur Çetin “Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi.

SEVGİLİM YOK!
Sevgilim yok. Bu yüzden işime karışan, beni engelleyen kimse olamaz. Zaten herkes performansıma hayran. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi.”

Ozan GüvenBest ModelOyunculuk


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