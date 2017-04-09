Nejat İşler, eğlencede hastanelik oldu

Nejat İşler, önceki akşam üç kadın üç erkek arkadaşıyla Asmalımescit'teki Corridor adlı külupteydi.



Güzel başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence tatsız bitti.



İşler alt kata yöneldiği sırada merdivenlerde sırtüstü düştü.



Çektiği acıdan dolayı düştüğü yerden kalkamayan oyuncu, arkadaşları tarafından bir masaya yatırıldı ve buz kompresi yapıldı.



Ancak bu çaba sonuç vermedi, herhangi bir düzelme olmadı.



İşler'in o halde görüntülenmemesi için plan yapan arkadaşları, onun montunu bir başkasına giydirip kapüşonla yüzünü gizleyerek ön kapıdan çıkardı.



O kişi kapıdaki taksiye binerken, İşler de üç arkadaşının yardımıyla arka kapıda bekleyen başka bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü.



05.30 sularında Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nin acil bölümüne getirilen Nejat İşler'i ondan önce yola çıkan arkadaş grubu karşıladı.



İşler, tomografi çekimi ve ağrı kesici serum tedavisi sonrası birkaç saat müşahede altında tutuldu ve ardından taburcu edildi.



