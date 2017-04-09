Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nejat İşler, eğlencede hastanelik oldu

Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. Ünlü oyuncu, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Magazin / 9 Nisan 2017 Pazar 11:10
Nejat İşler, eğlencede hastanelik oldu
Foto Galeri için tıklayın

Nejat İşler, önceki akşam üç kadın üç erkek arkadaşıyla Asmalımescit'teki Corridor adlı külupteydi.

Güzel başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence tatsız bitti.

İşler alt kata yöneldiği sırada merdivenlerde sırtüstü düştü.

Çektiği acıdan dolayı düştüğü yerden kalkamayan oyuncu, arkadaşları tarafından bir masaya yatırıldı ve buz kompresi yapıldı.

Ancak bu çaba sonuç vermedi, herhangi bir düzelme olmadı.

İşler'in o halde görüntülenmemesi için plan yapan arkadaşları, onun montunu bir başkasına giydirip kapüşonla yüzünü gizleyerek ön kapıdan çıkardı.

O kişi kapıdaki taksiye binerken, İşler de üç arkadaşının yardımıyla arka kapıda bekleyen başka bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

05.30 sularında Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nin acil bölümüne getirilen Nejat İşler'i ondan önce yola çıkan arkadaş grubu karşıladı.

İşler, tomografi çekimi ve ağrı kesici serum tedavisi sonrası birkaç saat müşahede altında tutuldu ve ardından taburcu edildi.

Nejat İşler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar