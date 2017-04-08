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Ajda Pekkan sahneye veda mı ediyor?

'Ajda Pekkan sahneye veda ediyor.' haberlerine yanıt geldi. 1964 yılında çıkardığı ‘Her Yerde Kar Var’ isimli ilk 45’liğinden bu yana sahnelerde olan ve adını altın harflerle müzik dünyasına yazdıran Süperstar Ajda Pekkan iddiaları yanıtladı.

Magazin / 8 Nisan 2017 Cumartesi 12:56
Ajda Pekkan sahneye veda mı ediyor?

Çıkan habelerin ardından Ajda Pekkan yazılı bir açıklama yaptı.

'Ajda Sahneye Veda Ediyor' haberi tamamen asılsız bir haber olup, konserlerim aksine tüm hızıyla devam etmektedir. Mayıs ayında yayınlayacağım single çalışmasının akabininde temmuz gibi Ozan Çolakoğlu ile hazırlamakta olduğumuz albümüm yayınlanıcak. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarım ve sevenlerimin bu gibi haberlere itibar etmemelerini rica ederim.

Sevgiler Ajda Pekkan'

Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'yla müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan bir çalışma için kolları sıvayan Pekkan, 1968 yılında çıkardığı ilk albümünden günümüze kadar tam 19 albüme imza attı.

Ozan ÇolakoğluAjda PekkanMüzikal


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