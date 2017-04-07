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Şeyma Subaşı: Acun üst dekolteden hoşlanmaz; ancak...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, giydiği kısacık şortlarıyla ilgili "Acun üst dekolteden hoşlanmaz, ancak şortlarıma karışmıyor." dedi.

Magazin / 7 Nisan 2017 Cuma 17:09
Şeyma Subaşı: Acun üst dekolteden hoşlanmaz; ancak...

Modacı Şeyma Subaşı, kısacık şortuyla fotoğraf paylaşınca takipçilerinden biri, Acun'un kıskanıp kıskanmadığını sordu. Subaşı da 'Üst dekolteden hoşlanmaz' diye cevap verdi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram'da sürekli takipçileri ile fotoğraf paylaşıyor.

Ünlü modacının kıyafet seçimleri de takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, 'Acun hiç kıskanmıyor heralde' dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi.

'ACUN ÜST DEKOLTE SEVMEZ'
Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.


InstagramSubaşıŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı


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