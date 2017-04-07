Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın büyük kızı Irmak Ünal, 2011 yılında büyük bir aşkla Emre Karabacak'la evlenmişti. Çiftin önce kızları Kayla, ardından da oğulları Vadi dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğinde bir süredir sorun var.



GÖZLERDEN UZAK BİR İLİŞKİ



İddialara göre çift bir süredir ayrı yaşıyor. Irmak Ünal, yaklaşık üç ay önce ise genç popçu Genco Ecer ile tanıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, önceki gün Yeniköy'de buluştu.







AYNI ARAÇLA MASLAK'TAKİ SİTEYE



İkili yaklaşık 2 saat oturdukları mekanda sohbet etti, ardından beyaz bir araçla Maslak'taki bir siteye geçti. Burada biraz zaman geçiren sevgililer ardından başka bir siteye geçerek ev baktı.



Irmak Ünal-Emre Karabacak ilişkisi büyük bir aşkla başladı ama zaman zaman sekteye uğradı. Çift, çeşitli kavgalarla ayrılıp barıştı ama finalde nikah masasına oturdu. Ancak son dönemde çiftin pek görüşmedikleri iddia ediliyor.







MUTLU BİR EVLİLİĞİM VAR!



Bu haberin ardından Irmak Ünal bir açıklama yaparak ihanet iddialarını yalanladı:

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım;



Bugün internet sitesi ve gazeteler de gerçeği yansıtmayan kurmaca haberlerle karşılaştım. Haberler gerçeği yansıtmadığı gibi aile kurumumuzu sarsmaya yöneliktir. Bugüne kadar yapılan gerçeği yansıtmayan birçok haber ile karşılaştım ve sustum. Bana atılan çamurun aileme bulaşmasına izin vermeyeceğim. Her şeyden önce ben bir anneyim, iki çocuğum ve mutlu bir evliliğim var. Yakın bir arkadaşım ile kahve içmek, yemek yemek kısacası dertleşmenin bedeli bu kadar ağır olamaz. İmajımı zedelemenize müsaade etmiyorum. Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı Avukatım Bilal Küçükşengün gerekli hukuki süreci başlatmıştır.



Sevgi ve Saygılarımla

Irmak Ünal Karabacak



