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Ayşe Hatun Önal sevgilisi Cem Belevi'den ayrıldı

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, "Kalbim boş" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Magazin / 7 Nisan 2017 Cuma 15:14
Ayşe Hatun Önal sevgilisi Cem Belevi'den ayrıldı

Ayşe Hatun Önal'ın şarkıcı Cem Belevi'yle birlikteliği çok kısa sürdü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Önal, 'Kalbim boş' açıklamasıyla basın mensuplarını şaşırttı.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekan çıkışında görüntülendi. Moralsiz olduğu gözlenen güzel şarkıcı, sevgilisi Cem Belevi'den ayrıldığını açıkladı. Önal, “Cem Bey'le ilişkiniz nasıl gidiyor, ayrıldığınız iddiaları doğru mu?” sorusuna “Benim kalbim boş. Özel hayatım yerine iş konuşmak istiyorum” cevabını verdi.

HIZLI BAŞLADI HIZLI BİTTİ

Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile objektiflere yansımıştı. İkili birliktelik yaşadıklarını saklama gereği duymazken, Belevi “Evet birlikteyiz” itirafında bulunmuştu.

KomedyenAyşe Hatun ÖnalCem YılmazBeleviŞarkıcı


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