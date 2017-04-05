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Tasha sessizliğini bozdu: Her şey doğru

Murat Dalkılıç'ın dansçısı Ömer Yeşilbaş ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edilen Rus şarkıcı Tasha ilk kez konuştu.

Magazin / 5 Nisan 2017 Çarşamba 15:09
Tasha sessizliğini bozdu: Her şey doğru

Geçtiğimiz haftalarda Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş'ın, Rusya'da şarkıcılık yapan Tasha ile cinsel içerikli mesajlaşmalarda bulunduğu iddia edilmişti.

Yazışmaların ardından Yeşilbaş hesabın sahte olduğunu iddia etmiş, ünlü popçu Dalkılıç ise baş dansçısıyla olan iş ilişkisinin bittiğini açıklamıştı.

Söz konusu yazışmaların taraflarından olan Tasha, kameraların karşısına geçti. Mesajların doğru olduğunu öne süren şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Tasha: Yaşananlar karşısında şok oldum. Ömer'le tanışalı 1,5 sene oldu ancak bu kötü mesajlaşma yeni oldu. Önce her şey çok iyi gitti çok iyi konuştuk.

Muhabir: Ömer Bey hesabın sahte olduğunu söyledi.

Tasha: Hayır, her şey doğrudur. Onun telefonunu aldım ve biz uzun süre konuştuk. Şimdi kalkmış hesabın sahte olduğunu söylüyor.

Muhabir: Murat Dalkılıç'la tanışıyor musun?

Tasha: Gördüm, ancak bizzat tanışma fırsatım olmadı.

Tasha: O taraftan arayan sonra olmadı ancak Türkiye'den çok sayıda insandan haklı olduğuma dair destek mesajları aldım. Rus şarkıcı, bu açıklamalarının ardından Ömer Yeşilbaş ile yaptığı yazışmaları muhabirlere gösterdi. Ve haklı olduğunu iddia etti.

Murat DalkılıçŞarkıcı


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