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Ata Demirer, Bodrum'da deniz temizliği yaptı

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen 'deniz dibi temizliği' çalışmasına dalış yaparak destek verdi.

Magazin / 5 Nisan 2017 Çarşamba 12:34
Ata Demirer, Bodrum'da deniz temizliği yaptı
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Bodrum Belediyesince 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti. Bodrum Belediyesinde görevli 13 dalgıcın yürüttüğü temizlik çalışmasına Ata Demirer de katıldı.

Temizliğin yapılacağı alana sabah saatlerinde gelen Demirer, önce dalgıçlardan bilgi aldı. Daha sonra belediyeye ait minibüste dalgıç kıyafeti giyen komedyen, tüm hazırlıklarını tamamlayarak dalgıçların yardımıyla denize indi.

Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika dalış gerçekleştiren Demirer, daha sonra diğer dalgıçlarla çıkarttıkları atıkları kıyıya ulaştırdı. Karaya, kendisini bekleyen vatandaşlar ve öğrencilerin alkışlarıyla çıkan Demirer, esprileriyle de vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

- 'Mavi yolculuk yapanların atıklarını çıkarttık'

Ata Demirer, yaptığı açıklamada, güzel bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deniz dibinin göründüğü gibi olmadığını belirten Demirer, 'Denizden neler çıkmadı ki... Mavi yolculuk yapanların bütün atıklarını çıkarttık. Dışarıdan parlak ve temiz görünüyor ancak aşağısı biraz sıkıntılı.' dedi.

Demirer'in dalışı ve deniz dibindeki temizlik çalışması, sualtı kameralarınca görüntülendi.

Temizlik çalışmasında denizden sandalye, otomobil lastiği, cam ve pet şişe atıklarının da olduğu yarım tona yakın çöp çıkartıldı.

Gümüşlük iskelesi önünde bir süre sergilenen atıklar daha sonra Bodrum Belediyesi ekiplerince bölgeden alındı.

Bodrum BelediyesiKomedyenAta Demirer


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