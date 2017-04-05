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Asena Atalay'a büyük şok!

6 yıllık evlilikleri geçen yıl biten Asena Atalay ile futbolcu Caner Erkin arasındaki hukuksal süreç devam ediyor.

Magazin / 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:18
Asena Atalay'a büyük şok!

Oyuncu Şükran Ovalı'yla 2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin'e eski eşi Asena Atalay tarafından nafaka ve icra davaları açılmıştı. Erkin de 7 yaşındaki oğlu Çınar'ın velayetini almak için harekete geçeceğini açıklamıştı. Karşılıklı davalar sürerken Atalay'ı zor durumda bırakan şok bir gelişme yaşandı.

İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programının özel haberine göre 28 yaşındaki Erkin, Beykoz'da aldığı evin tadilatı bitene kadar boşanma davasından sonra oğluyla birlikte oturması için Atalay için kiraladığı evin bedelini ödemeyince hakkında tahliye kararı çıkarıldı. Parasını alamayan ev sahibi icra takibi başlattı. Kira kontratı üzerine olan Erkin ise 7 günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Atalay'a evi boşaltması için ihtarname gönderildi.

NafakaŞükran OvalıAsena AtalayCaner Erkin


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