Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Nusret şöhret için 2 milyon dolar ödedi' iddiası!

'Tuzlama' (saltbea) hareketiyle fenomen olan Nusret'in, şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Magazin / 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:27
'Nusret şöhret için 2 milyon dolar ödedi' iddiası!

Sosyete etçici Nusret'in, tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için Amerikalı bir ajansla anlaştığı öğrenildi.

Uçankuş'un haberine göre; dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret, PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadı. Ünlü etçinin, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin 'Narcos' dizisinde rol alması için ciddi ödemeler yaptı.



İtalyan oyuncu Marco Borriello, ünlü şarkıcı Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular hakan çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal'de forma giyen Welbeck, Lyon'un yıldızı Doria ve daha birçok kişinin de tuzlama hareketi yapma karşılığında Nusret'ten ücret aldığı öne sürüldü.

Golden State WarriorsHakan ÇalhanoğluLukas PodolskiNusret Gökçe2 Milyon Dolar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar