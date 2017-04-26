'Nusret şöhret için 2 milyon dolar ödedi' iddiası!

Sosyete etçici Nusret'in, tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için Amerikalı bir ajansla anlaştığı öğrenildi.



Uçankuş'un haberine göre; dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret, PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadı. Ünlü etçinin, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin 'Narcos' dizisinde rol alması için ciddi ödemeler yaptı.







İtalyan oyuncu Marco Borriello, ünlü şarkıcı Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular hakan çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal'de forma giyen Welbeck, Lyon'un yıldızı Doria ve daha birçok kişinin de tuzlama hareketi yapma karşılığında Nusret'ten ücret aldığı öne sürüldü.