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Nusret Gökçe'ye firmalardan teklif yağıyor

Sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarıyla internet fenomeni olan Nusret Gökçe’ye dünya çapındaki firmalardan reklam teklifi geliyor.

Magazin / 16 Şubat 2017 Perşembe 11:10
Nusret Gökçe'ye firmalardan teklif yağıyor

Kendine has tuz atma hareketiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan ve bir anda dünyada fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe'ye reklam teklifleri yağıyor. Ülkemizdeki birçok firmanın yanı sıra yurt dışındaki büyük şirketlerden de teklif alan Gökçe'yi, Porsche marka yüzü yapmak istiyor.

Yeni sezon otomobillerinin tanıtımı için Gökçe'yle görüşen firma, anlaştıkları takdirde tüm görsel ve TV reklamlarında et ustasına yer verecek. Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Gökçe, ABD'deki bir talk şova konuk olurken, Dubai'de de Leonardo DiCaprio'ya et servisi yapmıştı.

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FenomenNusret GökçeTürkiye


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