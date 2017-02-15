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Nusret Gökçe aradığı aşkı Dubai'de buldu

Son dönemin en popüler işletmecilerinden biri olan Nusret Gökçe, aşkı Dubai'de buldu.

Magazin / 15 Şubat 2017 Çarşamba 16:05
Nusret Gökçe aradığı aşkı Dubai'de buldu

Ete tuz dökme hareketiyle fenomen haline dönüşen işletmeci Nusret Gökçe bu kez de sevgilisiyle gündemde. Dubai'de tanışan çift 1 yıldır birlikte.

İş hayatındaki başarısı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, gönlünü Fransız güzele kaptırdı.



Gökçe, Dubai'deki bir medya şirketinde çalışan Candy Denat ile birliktelik yaşıyor.





NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça gündeme gelen Nusret Gökçe'nin kim olduğu merak ediliyor. Kasaplıktan restoran sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayatı nasıldır?

İşte Nusret Gökçe ile ilgili tüm merak edilenler...


Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla oldukça dikkat çekmeyi başaran Nusret Gökçe, kendi restoranını dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımıştır.

1983 yılı Erzurum doğumlu olan Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 çocuğundan birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebeplerden dolayı Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta mecburen bıraktı. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yaptı. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak görev yaptı. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başladı. Daha sonra ise dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini de görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıktı.

FenomenSosyal MedyaNusret GökçeDubai


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