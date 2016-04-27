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Müge Anlı ilk kez makyajsız görüntülendi

Ünlü sunucu Müge Anlı, Nusret Gökçe'yi ziyaret etti...

Magazin / 27 Nisan 2016 Çarşamba 10:42
Müge Anlı ilk kez makyajsız görüntülendi

Etiler, Bodrum ve Dubai'deki mekanlarına giden her ünlüyle hatıra fotoğrafı çektirip altına esprili yazılar yazan Nusret Gökçe, önceki akşam espri yaptı. Nusret'in bu seferki misafiri katilleri ve kayıp kişileri ortaya çıkaran Müge Anlı'ydı.

MÜGE ANLI İLK KEZ MAKYAJSIZ

Nusret Gökçe, başarılı sunucuyla çektirdiği fotoğrafın altına Anlı'nın polis teşkilatı gibi titizlikle çalışmasını kast ederek esprili bir yazı yazdı: 'Müge Anlı, kaybolan danaları da bulacağım dedi.'

İşte Nusret Gökçe'nin paylaştığı o fotoğraf..

Polis TeşkilatıEtilerNusret GökçeMüge AnlıHatıra Fotoğrafı


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